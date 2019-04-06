Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Milli maçlar sebebiyle lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Demir Grup Sivasspor'a karşı kritik bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, aynı puanda bulunduğu MKE Ankaragücü önünde de kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Haftaya 31 puanla 13. sırada giren teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi moral depolamayı da hedefliyor. MKE Ankaragücü ilk maçı kazanmıştı Bu sezon deplasmanlarda gösterdiği kötü performansla dikkati çeken Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 13 lig müsabakasının sadece 1'ini kazanabildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 galip tamamlamıştı. Fenerbahçe'de bu mücadele öncesi Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, MKE Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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