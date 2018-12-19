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Fenerbahçe kupada tur için sahaya çıkacak

- Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Giresunspor'a konuk olacak

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:59
Fenerbahçe kupada tur için sahaya çıkacak


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Giresun Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Eşleşmenin ilk ayağında Kadıköy'de yapılan maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak son 16 turuna yükselmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı ve Michael Frey'in Giresunspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda Giresunspor önünde forma giyebilecek.


- Soldado dönüyor


Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun cezası sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.

Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5'i ligde, 1'i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:59
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