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Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:34
Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi

GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:34
  1. Fenerbahçe
  2. Giresun
  3. Giresunspor
  4. Ordu

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