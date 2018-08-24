Fenerbahçe Josef'in alternatifini buldu! Sürpriz isimler

Fenerbahçe'de gözler Josef de Souza'nın transferinin ardından orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi.

Listedeki isimler, Barcelona'dan Denis Suarez ve Bayern Münih'ten Renato Sanches... Fenerbahçe'nin bu iki isimden birini kiralık olarak kadrosuna katacağı, Cocu'nun ilk tercihinin Suarez olduğu öğrenildi.

Bu sezon Barcelona kadrosunda rotasyona dahil olamayan Suarez'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı transferin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Suarez transferi gerçekleşmezse rota Almanya'ya dönecek. Bayern'in büyük umutlarla transfer ettiği ancak forma şansı bulamayan Renato Sanchez'in de Suarez gibi kiralanabileceği gelen bilgiler arasında. Bu arada İngiliz basını ise Tottenham'ın Fransız yıldızı Sissoko'yu Fenerbahçe'ye yazdı.

24 yaşındaki İspanyol oyuncu Suarez geçen sezon Barcelona'da 18 lig maçına çıktı. 2 gol, 2 asistle oynadı.

SOLDADO İÇİN ANLAŞAMADILAR

Fenerbahçe, Souza'nın transferinin ardından Al Nassr kulübü yetkilileriyle Soldado transferi için de masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisi için 5 milyon Euro talep ederken, anlaşma sağlanamadı. Böylelikle Soldado takımda kaldı. Fenerbahçe'de Valbuena'nın takımdan ayrılma ihtimali ise Suudi Arabistan'da transfer sezonunun kapanmasıyla hayli azaldı.

(Sabah)