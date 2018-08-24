THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Fenerbahçe Josef'in alternatifini buldu! Sürpriz isimler

Fenerbahçe Josef De Souza'nın boşluğunu doldurmak için girişimlere başladı. Sarı lacivertli ekip Barcelona'dan Denis Suarez ile Bayern Münih'ten Renato Sanches'i yakın takibe aldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:46
Fenerbahçe Josef'in alternatifini buldu! Sürpriz isimler

Fenerbahçe'de gözler Josef de Souza'nın transferinin ardından orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi.

Listedeki isimler, Barcelona'dan Denis Suarez ve Bayern Münih'ten Renato  Sanches... Fenerbahçe'nin bu iki isimden birini kiralık olarak kadrosuna katacağı, Cocu'nun ilk tercihinin Suarez olduğu öğrenildi.

Bu sezon Barcelona kadrosunda rotasyona dahil olamayan Suarez'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı transferin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Suarez transferi gerçekleşmezse rota Almanya'ya dönecek. Bayern'in büyük umutlarla transfer ettiği ancak forma şansı bulamayan Renato Sanchez'in de Suarez gibi kiralanabileceği gelen bilgiler arasında. Bu arada İngiliz basını ise Tottenham'ın Fransız yıldızı Sissoko'yu Fenerbahçe'ye yazdı.

24 yaşındaki İspanyol oyuncu Suarez geçen sezon Barcelona'da 18 lig maçına çıktı. 2 gol, 2 asistle oynadı.

SOLDADO İÇİN ANLAŞAMADILAR

Fenerbahçe, Souza'nın transferinin ardından Al Nassr kulübü yetkilileriyle Soldado transferi için de masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisi için 5 milyon Euro talep ederken, anlaşma sağlanamadı. Böylelikle Soldado takımda kaldı. Fenerbahçe'de Valbuena'nın takımdan ayrılma ihtimali ise Suudi Arabistan'da transfer sezonunun kapanmasıyla hayli azaldı.

(Sabah)

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:46
  1. Fenerbahçe
  2. Josef De Souza
  3. RenatoSanches
  4. Bayern Münih
  5. Denis Suarez
  6. Barcelona

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
    1. Edirne'de FETÖ şüphelileri..
    2. Bekir Pakdemirli kurbanlık alım..
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    4. Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı!..
    5. CHP'li isimden 'Yabancı dil' şartı
    6. Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet
    7. Arapların "4 trilyon dolar" korkusu!..
    8. Yunanistan yolcusu FETÖ'cüler yakalandı
    9. Hastanelerde yeni dönem! İsteyen..
    10. ABD ile yaşadığımız krizin gerçek..
    11. DGS İşletme iktisat ve Maliye taban..
    12. ASELSAN artık hayat kurtaracak! Dev..
    13. Ne Kemal ne Muharrem! Bir CHP'li daha..
    14. Peru'da şiddetli deprem!
    15. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov müjdeyi..
    16. Rusya'dan önemli 'vize' açıklaması
    17. DGS hemşirelik taban puanları 2018
    18. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    19. Türkiye tarım için kiralamıştı.....
    20. ÖSYM tercih sonuçları 2018
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar