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Fenerbahçe ile Wilshere arasına İngiliz ekibi girdi

İngiliz ekibi Arsenal ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız futbolcu Jack Wilshere için West Ham United devreye girdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:04
Fenerbahçe ile Wilshere arasına İngiliz ekibi girdi

Fenerbahçe'nin merakla beklediği Jack Wilshere transferinde yeni gelişmeler var.

Daily Mirror'un haberine göre West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, İngiliz orta saha ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. 

Şilili teknik adam, Wilshere'ın kariyerini Londra'da sürdürme konusunda teklifte bulunduğu öne sürüldü. Kesin kararını henüz vermeyen Wilshere'ın yurtdışına çıkma konusunda çekinceli olduğu kaydedildi. 

Fenerbahçe'nin en iyi teklifi verdiği ifade edildi. Wilshere'ın ailesini düşündüğünü ve İngiltere dışına çıkma konusunda endişeli olduğu kaydedildi. Öte yandan Wilshere'a yapılan teklifler arasında sarı-lacivertli ekibin favori olduğu dile getirildi. 

9 yaşından beri kariyerini sürdürdüğü Arsenal'dan ayrılan 26 yaşındaki orta saha, Arsenal'ın yeni teknik direktörü Gareth Southgate'in planları arasında yer bulamadı. 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:04
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  3. Süper Lig
  4. Arsenal
  5. West Ham United

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