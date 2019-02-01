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Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İzmir temsilcisi karşısında ilk 11'inde, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre tek değişiklik yaptı- Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Moses yedek kulübesinde yer alırken, Zajc kadroya dahil edilmedi

01 Şubat 2019 Cuma 20:45
Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe karşısında ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ilk 11'de İsmail Köybaşı forma giydi.


- Yeni transferler yedek


Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Victor Moses, maça yedek kulübesinde başladı.

Transferin son 2 gününde kadroya dahil olan Tolgay ve Serdar, yedekler arasında yer aldı. Moses de Evkur Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi yine yedek kulübesinde şans bekledi.

Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ise takımla henüz antrenmana çıkmadığı için kadroya alınmadı.


- Serdar ve Tolgay'a destek


Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'dan gelen Serdar Aziz ile Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Karşılaşma öncesi yapılan ısınmada Serdar Aziz ve Tolgay Arslan tribünlere çağrıldı. İki futbolcu da tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Serdar Aziz, tribünlere giderken eşofmanındaki Fenerbahçe armasını öptü. Taraftarlar aynı hareketi Tolgay'dan da istedi. Bunun üzerine Tolgay da armayı öperek taraftara karşılık verdi.


- Slimani kadroda


Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu İslam Slimani, kadroya alındı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında, transfer görüşmelerinde bulunduğu için kadroya alınmayan Slimani, takımda kaldı ve Göztepe karşısında kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel, sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı olan futbolcular Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, kadroda yer almadı.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:45
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. Moses
  5. Serdar Aziz
  6. SÜPERLİG
  7. Tolgay Arslan

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