Fenerbahçe golcü oyuncusuyla anlaşma sağladı! İşte detaylar

Devre arasında başta Olympiakos olmak üzere çok takımından teklif alan fakat Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, "Birinci forvetim sensin" dediği Soldado ile prensip anlaşmasına varıldı.



Yanal'ın teklifi sonrasında menajerine, "Takımımı bu durumda bırakıp gidemem" diyen Soldado'nun hatrı sayılır bir indirim de yaptığı bildirildi.

Ersun Yanal onayladı!



İddiaya göre Soldado seneliği 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Soldado, şu anda yılda 3.5 milyon kazanıyor.



Soldado, ligde kalan 9 karşılaşmada da takımının hücumundaki en önemli oyuncularının başında gelecek. Eğer yıldız oyuncu bu formunu sürdürürse, Ersun Yanal'ın da ondan vaçzgeçmesi zor gözüküyor.



Sabah