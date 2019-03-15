Fenerbahçe, geriye düşünce açıldı Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti- Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Soldado, Süper Lig'de son 3 haftada da gol attı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada goller normal sürenin son 17 dakikasında geldi. İki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, 73. dakikada Demir Grup Sivasspor, Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole bir dakika sonra Roberto Soldado'yla karşılık veren Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mehmet Ekici attı. Bu galibiyetle puanını 31'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla 13. sıraya çıktı. Deplasmanda üst üste 3. yenilgisini alan Demir Grup Sivasspor ise 34 puanda kaldı.

- Mehmet Ekici'den 3 puanı getiren gol

Fenerbahçe'de 54. dakikada oyuna giren Mehmet Ekici, 86. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Bu sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 2 gol atarak galibiyette başrolü oynayan Mehmet, Sivas ekibinin de filelerini havalandırarak gol sayısını 3'e çıkardı.

- Soldado'dan gollere devam

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu, gollerine Demir Grup Sivasspor karşısında da devam etti. Süper Lig'de son 3 haftayı da boş geçmeyen Soldado, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'den sonra Demir Grup Sivasspor ağlarını da havalandırdı. Süper Lig'de 4. golüne imza atan Soldado, bütün gollerini sezonun ikinci yarısında kaydetti.

- Mehmet Topal sakatlandı

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, ikinci yarının başında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Maçın 54. dakikasında sakatlığı nükseden tecrübeli futbolcu, yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.



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