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Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı’nda zorlanıyor

Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile sahasında oynadığı 11 karşılaşmanın 8’ini kazandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:44
Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı’nda zorlanıyor

Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile sahasında oynadığı 11 karşılaşmanın 8’ini kazandı. Turuncu-lacivertliler, 2 maçta ise rakibine mağlup oldu.


M. Başakşehir, Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligdeki ilk maçında Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup olan turuncu-lacivertliler, bu önemli mücadeleyi kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 21.45’de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.



Fener’e deplasmanda rahat yok


Başakşehir, bugüne kadar Fenerbahçe’yi ligde 11 kez ağırladı. Bu maçların 8’inde kazanan taraf turuncu-lacivertliler oldu. Sarı-lacivertli ekip ise 2 müsabakada sahadan üç puanla ayrıldı. 1 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. M. Başakşehir’in attığı 18 gole Fenerbahçe de 10 gol ile karşılık verdi.



Son 5 maçta 3 galibiyet


Başakşehir, Süper Lig’de evinde Fenerbahçe ile oynadığı son 5 karşılaşmanın 3’ünü kazanırken, 1 maçta ise rakibine mağlup oldu. 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk’un takımı bu mücadelelerde sarı-lacivertli ağlara 7 gol bırakırken, kalesinde ise 6 gol gördü.


M. Başakşehir’in, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:



Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1 (2018-2019)


Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 2 (2017-2018)


Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (2016-2017)


Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1 (2015-2016)


Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 2 (2014-2015)



İkinci yarılarda kilit açılıyor


Turuncu-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe’ye attığı 7 golün 5’ini ikinci yarılarda, 2’sini ise ilk yarılarda buldu. Bunun yanında Başakşehir’in, Kanarya’dan yediği 6 golün 5’i de ikinci 45’te geldi.


Başakşehir’in, Fenerbahçe karşısında attığı ve yediği gollerin dakika dağılımları şöyle:



Attığı Yediği


332


1956


5373


6080


6281


6589


83

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:44
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