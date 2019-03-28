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Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liglerin milli maç ve yerel seçim arası dolayısıyla tatil edilmesini değerlendiren Fenerbahçe, Eskişehirspor karşısında sınav verecek. Futbolcuların verilen arada kondisyon kazanması için sahaya çıkacak olan her iki takım, galibiyet elde ederek motivasyon kazanmayı amaçlayacak. Peki, Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

28 Mart 2019 Perşembe 12:48
Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liglerin milli maç ve yerel seçim arası dolayısıyla tatil edilmesini değerlendiren Fenerbahçe, Eskişehirspor karşısında sınav verecek. Futbolcuların verilen arada kondisyon kazanması için sahaya çıkacak olan her iki takım, galibiyet elde ederek motivasyon kazanmayı amaçlayacak. Peki, Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milli maç ve yerel seçim arasını değerlendiren Eskişehirspor ve Fenerbahçe, 28 Mart Perşembe günü saat 18.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele, Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçeli futbolculardan milli maçlarda dikkat çeken performanslar

Fenerbahçeli futbolcular, Spor Toto Süper Lig’e verilen arada milli takımlarına büyük katkı sağladı. Gösterdikleri performansla göz dolduran sarı-lacivertli oyuncular, kaydettikleri goller ile milli takımlarında beğeni topladılar.

Ligde bu sene istediği sıralarda yer alamayan Fenerbahçe’nin tecrübeli ismi Mehmet Topal, A Milli Takım’a çağırılmasına rağmen sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, takım arkadaşı Hasan Ali Kaldırım ise sergilediği futbolla beğeni topladı. Sarı-lacivertli ekipte, Eljif Elmas Makedonya Milli Takımı’nda, Miha Zajc Slovenya Milli Takımı’nda, Andre Ayew Gana Milli Takımı’nda, Mauricio Isla ise Şili Milli Takımı’nda önemli mücadelelere çıktılar.

Hasan Ali ilk golünü attı

Hasan Ali Kaldırım, A Milli Takımın Arnavutluk ve sonrasındaki Moldova karşılaşmalarına ilk 11’de başladı. Moldova mücadelesinin 24’üncü dakikada rakip fileleri havalandıran Hasan Ali, A Milli Takım’daki ilk golünü de kaydetti.

Eljif Elmas milli takımı galibiyete taşıdı

Avrupa Elemeleri 1’inci Tur’da Makedonya ile Letonya arasındaki maçta 23’üncü dakikada Ferhan Hasani’nin yerine oyuna dahil olan Eljif Elmas, milli takımını galibiyete taşıdı. Eljif Elmas, 29 ve 90+3’üncü dakikalarda bulduğu goller ile 3-1’lik galibiyette büyük rol oynadı.

Mşha Zajc'tan büyük katkı

Fenerbahçeli 2 futbolcuyu rakip olarak karşı karşıya getiren Slovenya ile Makedonya mücadelesi ise 1-1’lik skorla tamamlandı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 34’üncü dakikada takımının tek golünü kaydeden Miha Zajc, 90+1’inci dakikada yerini Luka Zahociv’e bıraktı. Zajc bulduğu golle milli takımının puan kazanmasına katkı sağladı. Fenerbahçe’den takım arkadaşı olan Zajc ile Eljif Elmas, bu maçta birbirlerine rakip oldular.

Ayew ve Isla ilk 11'de

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 6’ncı Tur’unda ise Andre Ayew’in formasını giydiği Gana, Kenya ile karşılaştı. Kenya’nın 1-0 mağlup olduğu maçta karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Andre Ayew, 87’nci dakikada yerini Ernest Asante’yı bıraktı.

Mauricio Isla ise Meksika-Şili ve ABD-Şili maçlarında takımına destek oldu. Oynanan 2 dostluk maçında da sahaya ilk 11’de çıkan Isla, Meksika’ya 3-1 yenildikleri mücadelenin 61’inci dakikasında karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Isla, ABD ile oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları maçta da 90 dakika boyunca forma giydi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:48
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  12. Isla
  13. Ayew
  14. Elijf Elmas
  15. Miha Zajc

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