Fenerbahçe devre arasında hangi futbolcuyla yollarını ayıracak?

2018-2019 sezonuna iyi başlayamayan Fenerbahçe, devre arasında bazı isimlerde yollarını ayırması bekleniyor. Fenerbahçe’nin sezon başında yaptığı transferler beklenilen sonucu şuana kadar veremedi. Fenerbahçe'de Ocak ayında büyük bir transfer olayını yapacağı söyleniyor. Peki Fener’de devre arasında kimler ayrılacak?

Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler ekip 5 futbolcuyla yollarını ayıracağı belirtildi. U21'le maçlara çıkan Ozan Tufan, kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ile Aatıf, Valbuena, Soldado’nun ayrılacağı konuşuluyor.