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Fenerbahçe derbi maçta sahaya çıkmayabilir!

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tekrar edileceği açıklanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için sarı-lacivertlilerin maça çıkmasına gerek olmadığını söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:10
Fenerbahçe derbi maçta sahaya çıkmayabilir!

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor kanalında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmama kararı aldığı derbi maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ LİSTEYİ VERMEZSE FENERBAHÇE'NİN SAHAYA ÇIKMASINA GEREK YOK"

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Maçtan en az 1 saat evvel Beşiktaş'ın listesini vermesi lazım. Bu olmayacağına göre ne hakem, ne de Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasına gerek kalır. Beşiktaş 1 saat önce listeyi vermezse, Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasına gerek yok.

 Mete Kalkavan'ın olması demek, maçtaki olaylarda ve maçın tatil edilip tekrar oynanmasında Mete Kalkavan'ın en ufak dahli yoktur, Mete Kalkavan gereğini yapmıştır ve tekrar verilmiştir. TFF'nin tekrar oynatmadaki soktuğu madde, Mete Kalkavan'ın hataları değildir.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:10
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe

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