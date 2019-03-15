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Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

15 Mart 2019 Cuma 22:47
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler geriye düştükleri karşılaşmada Soldado ve Mehmet Ekici’nin golleriyle 2-1 galip geldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

 

48. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın soldan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Ayew kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

 

56. dakikada Moses’in ortasında kaleci Tolgahan topu tokatladı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Ayew vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

 

69. dakikada kazanılan korner atışını Özer kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Papp kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

 

73. dakikada Ndinga’nın pasında topla buluşan Emre soldan ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyondaki Özer Hurmacı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

 

74. dakikada santra yapan Fenerbahçe, rakip ceza sahasına uzun oynadı. Soldado’nun kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine Soldado’nun önünde kaldı. İspanyol futbolcu beraberliği getiren isim oldu. 1-1

 

79. dakikada Ayew’in pasında topla buluşan Alper Potuk müsait pozisyonda ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak topu üstten dışarı yolladı.

 

80. dakikada Moses’in ara pasında topla buluşan Ayew bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolgahan iki hamlede topa sahip oldu.

 

86. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Soldado’da kaldı. Bu futbolcunun pasında son çizgiye inen Hasan Ali’nin pasında arka direkte şutunu çeken Mehmet Ekici topu ağlara gönderdi. 2-1

 

90+3. dakikada Mert Hakan’ın kullandığı korner atışında Ndinga kafayı vurdu. Kaleye giden topa Ayew kafayla müdahale ederek kornere gönderdi.



Stat: Ülker Stadyumu

 

Hakemler: Bülent Yıldırım x, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

 

Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Skrtel xxx, Sadık x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x (Mehmet Ekici dk. 54 xxx), Tolgay xx (Jailson dk. 84 ?), Moses xx, Ayew xx, Zajc x (Alper dk. 72 x), Soldado xxx

 

Yedekler: Volkan, İsmail, Ferdi, Şener, Neustadter, Oğuz Kağan, Eljif

 

Teknik Direktör: Ersun Yanal

 

DG Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xx, Bjarsmyr xx (Erdoğan dk. 90 ?), Paul Papp xx, Ziya xx, Hakan Arslan x, Ndinga xx, Douglos xx, Emre xx, Özer xxx (Mert Hakan dk. 83 ?), Dİabate xx

 

Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Torje, Rybalka, Alvarez

 

Teknik Direktör: Hakan Keleş

 

Goller: Özer Hurmacı (dk. 73) (DG Sivasspor), Soldado (dk. 74), Mehmet Ekici (dk. 86) (Fenerbahçe)

 

Sarı kartlar: Bjarsmyr, Mert Hakan (DG Sivasspor), Sadık, Harun, Moses (Fenerbahçe)

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:47
  1. Sivas
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