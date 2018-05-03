Fenerbahçe, bir kez daha Beşiktaş'ı maça davet etti

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında tatil edilen maçın taraflarından Fenerbahçe, TFF’nin kaldığı yerden devam kararına rağmen sahaya çıkmamakta direnen rakibi Beşiktaş’ı sahaya davet ediyor. Siyah-beyazlıların maça gelmemesi hâlinde 3-0 hükmen kazanarak finale yükselecek olan sarı-lacivertliler, oyunun sahada kalmasından yana. Fenerbahçe camiası, olaylar patladığı anda hakem Mete Kalkavan’ın yanına giderek “Hocam, gerekirse tribünleri boşaltalım ve seyircisiz oynayıp mücadeleyi tamamlayalım” teklifinde bulunan teknik direktör Aykut Kocaman’la aynı düşünceyi paylaşıyor. Kocaman, Beşiktaş’ın 10 kişiyle mücadele edecek olsa da Fenerbahçe’yi yenebilecek güce sahip olduğunu belirtip siyah-beyazlıları yeşil alan davet ederken sarı-lacivertli futbolcular da finali sahada almak istiyor.

Beşiktaş’ın sergilediği bu tavrın futbolu gölgede bıraktığını söyleyen Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, “Geçmişte bu tür olaylar başımıza geldiğinde, biz sahadaki yerimizi almayı becerdik. Beşiktaş’tan da beklentimiz bu. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak istiyoruz” ifadesiyle siyah-beyazlılara çağrıda bulundu. Sarı-lacivertli futbolcular da, Beşiktaş’ın tavrının holiganlara fırsat sunduğunu belirtirken, oyunun saha içinde kalması gerektiğini belirtiyor. İlk günden beri Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşünen teknik direktör Aykut Kocaman ise oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Kimse rakip nasıl olsa çıkmayacak diyerek kendini salmasın. Biz maç oynanacakmış gibi hazır olacağız” dedi. Fenerbahçe, Beşiktaş gelmese de bugün 20.30’da Saracoğlu’nda hazır olacak.

Sezon başında kadrosunu 10 yeni isimle takviye eden Fenerbahçe, bu isimlerin ancak 4’ünden verim alabildi. Giuliano ve Dirar takımın değişmezleri olurken, Valbuena ve Soldado da önemli katkı sağladı. Jannsen ve Mehmet Ekici sakatlık, Elif kontenjan sebebiyle bekleneni veremezken, Isla, Neto ve Kameni hayal kırıklığına uğrattı.



Kupa derbisinde Beşiktaş’ı sahaya bekleyen Fenerbahçe’de Dirar ve Skrtel sakat. Tedavileri devam eden iki oyuncuyu riske etmek istemeyen Aykut Kocaman, maçın oynanması halinde savunmada Neto’ya, sağ kanatta ise Mehmet Ekici’ye şans tanıyacak.