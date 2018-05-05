Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kararı açıklandı!

PFDK Ziraat Türkiye Kupası için kararını açıkladı. Siyah beyazlı ekibin 3-0 mağlup edilmesine, önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve Türkiye Kupası gelirlerinin iade edilmesine karar verdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:41
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kararı açıklandı!

PFDK, Türkiye Kupası için kararını açıkladı. PFDK, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmamasından dolayı hükmen 3-0 mağlup edilmesine, önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve Türkiye Kupası gelirlerinin iade edilmesine karar verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.05.2018 tarih ve 77 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,

3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,

4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:41
  1. PFDK
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnce'ye şok! "Sen neredesin Erdoğan nerede"
    1. İnce'ye şok! "Sen neredesin Erdoğan..
    2. Leman'dan skandal karikatür! Şerife..
    3. Gemi kazası Atina'yı karıştırdı!..
    4. İşte ramazanda kilo almamak için..
    5. CHP'li İnce resmen Cumhurbaşkanı adayı!
    6. 10 bin 151 kişi incelenecek!
    7. Fatih Terim: Kazanalım,..
    8. Bingöl'de tesadüfen keşfedildi!
    9. Türkiye'den ABD'ye tokat gibi 'Afrin'..
    10. Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama:..
    11. Akşener'i tehdit edenler yakalandı!
    12. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin..
    13. Katil Esed'e dua etmeyen ceza alacak!
    14. İbrahim Kalın'dan çok önemli..
    15. Villanın içinden uyuşturucu tarlası..
    16. Araç sahipleri dikkat! Borçlar..
    17. Macar hükümeti bir ay boyunca her gün..
    18. Rusya'dan flaş "24 Haziran" açıklaması!
    19. ROKETSAN yerli ürünlerle güçleniyor
    20. Galatasaray'ın cezası belli oldu!
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...