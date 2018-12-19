0553 313 94 23

Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti Avrupa basınında

- Sport24: "CSKA, Avrupa'nın en iyi takımına yenildi" - Gazzeta.gr: "Kazanmayı otopilota aldı, CSKA tarafından bile durdurulamadı"- Vecernje Novosti: "Avrupa Ligi derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko"

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:18
Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti Avrupa basınında


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 79-75 yenen Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu.

Maç haberini "Geri dönüş. Fenerbahçe Beko geriden gelip CSKA'yı mağlup etti" başlığıyla veren Rusya'nın Championat gazetesinde, Rus temsilcisinin Fenerbahçe Beko karşısında 39 dakika direndiği ancak 40. dakikada mağlubiyetten kurtulamadığı yorumu yapıldı.

Fenerbahçe Beko'nun "pes etmeyen" bir takım olduğunun vurgulandığı haberde, iki güçlü ekibin Dörtlü Final'de karşılaşmasının da olası olduğu bilgisine yer verildi.

"CSKA, Avrupa'nın en iyi takımına yenildi" manşetini atan Rus Sport24'te, CSKA Moskova'nın maçın ilk yarısında Fenerbahçe Beko'dan daha üstün oynadığı, ancak ev sahibi ekibin sadece 4 dakika içerisinde 19-0'lık seriyle CSKA'nın tüm emeklerini boşa çıkardığı değerlendirmesinde bulunuldu.


- "Fenerbahçe Beko'dan çifte geri dönüş"

Yunanistan'ın Sports 24 haber sitesinde, "Fenerbahçe Beko'dan çifte geri dönüş" başlığıyla verilen haberde, üçüncü çeyrekte büyük bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertli ekibin dördüncü çeyrekte yaşadığı "patlama" ile CSKA karşısında galibiyete ulaştığı aktarıldı.

Jan Vesely'nin performansına ayrı bir başlık açılan haberde, oyuncunun bu sezon "MVP" ödülünün en güçlü adayı olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

"Kazanmayı otopilota aldı, CSKA tarafından bile durdurulamadı" başlığının atıldığı Yunanistan'ın Gazzeta.gr sitesinde ise, "Herkes bunu soruyor: Ne zaman kaybedecekler artık?" yorumunda bulunuldu.


- "19 sayılık seri galibiyette önemli rol oynadı"

Sırbistan'ın Vecernje Novosti gazetesi, "Avrupa Ligi derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko" başlıklı haberinde, Zeljko Obradovic’in oyuncularının, gerçek bir dramın ardından maçı kazandığı ifade edildi.

CSKA Moskova'nın ilk devrenin bitiminden hemen önce farkı 15 sayıya kadar çıkardığı aktarılan haberde, ev sahibi takımın 19-0'lık seriyle maçın kalan bölümünün belirsiz bir hal almasına neden olduğu kaydedildi.

Karadağ'daki Vijesti gazetesi ise, "Muhteşem derbide Fenerbahçe Beko kazandı" başlıklı haberinde, İstanbul'un Asya yakasında oynanan maçı, büyük bir geri dönüşün ardından ev sahibi takımın 79-75 kazandığı aktarıldı.


- "Fenerbahçe Beko Moskova'yı devirdi"

Fransız gazetesi L'Equipe, "Fenerbahçe Beko Moskova'yı devirdi" başlığıyla verdiği haberde, sarı-lacivertli ekibin 15 sayı geriden gelerek Moskova'yı yenmesinin şok etkisi yarattığı vurgulandı.

CSKA Moskova'nın maç sonrası büyük üzüntü yaşadığının ifade edildiği L'Equipe gazetesinde, Fenerbahçe Beko'nun dokuz maçtır yenilmezliğini sürdürdüğü vurgulandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:18
  1. Avrupa basını
  2. CSKA Moskova
  3. Fenerbahçe Beko
  4. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piskopat Murat Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!
    1. Piskopat Murat Özdemir'in yeni..
    2. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
    3. Türkiye Kalkınma ve Yatırım..
    4. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
    5. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
    6. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
    7. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
    8. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
    9. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
    10. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
    11. AK Parti'de iki ilçeye atama
    12. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
    13. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
    14. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
    15. Akciğer sertleşmesi
    16. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
    17. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
    18. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
    19. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
    20. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi