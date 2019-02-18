Fenerbahçe Beko, Vesely'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı
Sarı-lacivertli basketbol takımı, Çek yıldızıyla 2022 yılına kadar sözleşme yeniledi18 Şubat 2019 Pazartesi 12:46
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Çek yıldızı Jan Vesely'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki pivotla 3 yıl daha anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye 2014 yılında transfer olan Vesely, sarı-lacivertlilerle 1 Avrupa Ligi, 3 lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere, 8 kupa kazandı.
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