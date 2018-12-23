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Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı

- Deplasmanda Galatasaray'a 84-74 yenilen sarı-lacivertliler, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı- Fenerbahçe Beko, Galatasaray'a karşı 7 maç sonra kaybetti

23 Aralık 2018 Pazar 17:51
Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 84-74 yenilen Fenerbahçe Beko, ligdeki namağlup serisini kaybetti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a yenilen sarı-lacivertliler, ligde mağlubiyetle tanıştı.

Fenerbahçe Beko, rakibi karşısında 7 maç aranın ardından mağlubiyeti yaşadı.

Sarı-lacivertliler, daha önce 2'si THY Avrupa Ligi'nde olmak üzere üst üste 7 maçı kazanmıştı.

Rakibini son 4 deplasman karşılaşmasında mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, 4 maç aranın ardından bu üstünlüğünü de kaybetti.

Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Mayıs 2016 tarihinde play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray'a 65-63 yenilmişti.


- Harrison'dan 28 sayı


Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu Aaron Harrison, Fenerbahçe Beko karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde 12 sayı kaydederek çift hanelere ulaşan forvet oyuncusu, ilk yarıyı da 18 sayıyla tamamladı.

ABD'li basketbolcu, attığı 28 sayıyla karşılaşmaya damga vurdu.


- Tanjevic de maçı takip etti


Fenerbahçe'nin ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Bogdan Tanjevic, karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Karadağlı tecrübeli başantrenör, mücadeleyi saha içi koltuklarından takip etti.


- Devre arasında sigara anonsu


Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisinin devre arasında salonda sigara içilmesi sebebiyle yoğun duman oluştu.

Pota arkasında bulunan Galatasaray tribününde içilen sigaralar nedeniyle oluşan duman dikkati çekince, seyircilere sigara içmemeleri yönünde anons yapıldı.


- Galatasaray taraftarından Ali Koç'a tepki


Galatasaraylı seyirciler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.

Maçın ikinci yarısında Ali Koç, aleyhinde tezahüratta bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ali Koç dışarı" şeklinde slogan attı.


- Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönderme


Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe futbol takımına göndermede bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte "Kümeye, kümeye Fenerbahçe kümeye" şeklinde tezahürat yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:51
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Galatasaray
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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