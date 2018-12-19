Fenerbahçe Beko, Buducnost VOLI deplasmanında
- Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın Karadağ temsilcisine konuk olacak19 Aralık 2018 Çarşamba 10:13
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile karşılaşacak.
Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde son olarak dün sahasında CSKA Moskova'yı 15 sayı geriden gelerek 79-75 mağlup eden sarı-lacivertliler, 9 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.
Tecrübeli antrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligde geride kalan 13 haftada aldığı 12 galibiyetle zirvede yer alıyor.
Son maçında dün deplasmanda Anadolu Efes'e 106-68 mağlup olan Buducnost VOLI ise 3 galibiyetle 15. sırada bulunuyor.
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