Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un halı dediği Aatif'ın seccadesi çıktı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, FB TV'de yaptığı açıklamadaki 'halı' sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. A Spor yorumcusu Emre Bol, kendisine gelen bir bilgiyi paylaştı.

Bol, "Ali Koç'un 'halı' dediği Aatif'ın seccadesiymiş." ifadelerini kullandı.

Gündemi sallayan 'halı' açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de katıldığı Gündem Özel programında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ali Koç'un açıklamaları içerisinde en dikkat çekenlerinden bir tanesi de 'halı' meselesiydi. Ali Koç'un "Beşiktaş maçı öncesi yardımcı antrenörlerin bir halı getirmişler. Halının ne olduğu sorulunca da 'Beşiktaş bugün bizi yenecek, biz de hocanın cenazesini bu halıyla kaldıracağız.' demişler." şeklindeki sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Halı dediği seccade çıktı!

Emre Bol, kendisine gelen bir bilgiyi paylaştı. Bol, "Ali Koç'un 'halı' dediği Aatif'ın seccadesiymiş" ifadelerini kullandı.