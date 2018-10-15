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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 1 milyar TL'lik operasyon!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin mali sorunlarını çözmek için tüm imkanlarını seferber etti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:52
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 1 milyar TL'lik operasyon!

Fenerbahçe'de 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan kongrede başkanlığa seçilen AliKoç, görevde bulunduğu 4.5 aylık süre içinde kulübün kasasına 1 milyar TL'yi aşkın para girmesini sağladı.

Koç göreve geldiği gün Fenerbahçe'nin günü gelmiş 15 milyon Euro ödemesi vardı. Kulübün kasasında para yoktu ve birçok gelir de temlikliydi. Mali kaynak bulabilmek için büyük çaba sarfeden başkan Ali Koç, önce SPK'ya (Sermaye Piyasası Kurulu) sermaye artışı talebinde bulundu.

SPK SERMAYE ARTIŞINA ONAY VERDİ

Bu süreçte kulübe 50 milyon dolar (293 milyon TL) hibe eden Ali Koç, bu paranın bir bölümünün sermaye artırımında kullanılmasını sağladı. Ardından, SPK'dan beklenen onay geldi ve hissedarlardan gelecek para ile birlikte 353 milyon TL'lik bir kaynak yaratıldı. · Kulübün kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yaymak isteyen Ali Koç, kendi şirketler grubunun ortak olduğu Yapı Kredi Bankası'ndan, kişisel kefaletini kullanarak 100 milyon dolar (587 milyon TL) kredi aldı.

Katarlılar ile anlaşma sağlanamadı

Başkan Ali Koç, Katarlılar ile yapılan sponsorluk görüşmeleri olumlu sonuçlanmayınca, futbol takımının forma sponsorluğu için Koç Holding iştiraklerinden Tüpraş ile anlaşma yaptı ve böylelikle 15 milyon dolar daha temin edilmiş oldu. Koç'un şahsi çabasıyla bulduğu toplam 165 milyon dolar (969 milyon TL) ve sermaye artışından toplanan net 100 milyon TL ile birlikte F.Bahçe son 4.5 ayda 1 milyar 70 milyon TL gelire kavuştu. Koç ve ekibi, mali olarak kulübü düzlüğü çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Koç döneminde elde edilen gelirler şu şekilde;

Hibe 50 milyon $

Forma reklamı 15 milyon $

Banka kredisi 100 milyon $

Sermaye artırımı 100 milyon TL

Toplam: 165 milyon $

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:52
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