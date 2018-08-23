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Fenerbahçe Asbaşkanı Özsoy: Kulübüyle anlaşıldı, imzalar atılacak!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Zürich'in golcü oyuncusu Frey, gün içinde imza için İstanbul'a gelecek.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:09
Fenerbahçe Asbaşkanı Özsoy: Kulübüyle anlaşıldı, imzalar atılacak!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, geleneksel bayramlaşma töreninde 24 yaşındaki forvet oyuncusunun son durumu hakkında konuşurken ''Kulübüyle anlaşıldı. Sağlık kontrollerinden sonra her şey iyi olursa imzalar atılacak'' sözlerini kullandı.

GELİŞ SAATİ DE BELLİ OLDU

İsviçre'nin FC Zürich takımında forma giyen ve sarı lacivertli kulübün uzun süredir kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki santrfor oyuncusu Michael Frey, saat 14:00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşacak.

Fenerbahçe daha önce oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlarken, oyuncunun kulübü Zürich ile anlaşamamış ve Frey takımdan ayrılmak istediğini ısrarla dile getirdiği için kadro dışı bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:09
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