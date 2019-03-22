Fenerbaçe'ye şart koştu! Gelirim ama...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Fransız golcünün transferi için Damien Comolli'ye tam yetki verdi. Fransız golcü de Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.

Süper Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve gelecek sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmak için takviye çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de önceliklerden birisi forvet transferi. Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktör Damien Comolli'ye Olivier Giroud'un transferi için tam yetki verdiği ortaya çıktı.

Van Persie son 10 yılın en skorer ismi

Sarı-lacivertliler'in son 10 yılının en skorer ismi Robin van Persie. Bu istatistiği görünce sinirlenen Başkan Ali Koç, "Koskoca Fenerbahçe'ye bu istatistik yakışıyor mu?" diye tepki gösterdi ve Comolli'den bu sorunu halletmesini istedi.

Düzenli forma şartı

Fransız sportif direktör de vatandaşı Olivier Giroud'nun kapısını çaldı. Alman RTL kanalına konuşan Chelsea'nin tecrübeli golcüsü de, "Eğer düzenli forma giyebileceksem daha düşük profilli bir kulübe geçiş yapmaya hazırım" diyerek Fenerbahçe'ye transferine sıcak baktığını belitti.