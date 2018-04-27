Fener Paşa'yla 30. maçına çıkacak
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 30. kez karşılaşacak.27 Nisan 2018 Cuma 09:04
İki ekip arasında geride kalan 29 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 69 golüne, Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazandı.
KASIMPAŞA 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.
Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 10 maçtan 9'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.
YORUM YAZ