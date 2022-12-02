Feministler anneliği nasıl yok ediyor?

Kudema Yayınevi’nden çıkan, Yağmur İbiç'in ilk kitabı “Ahirzamanda Fıtrat Mücadelesi” isimli kitapta yeni savaş modelleri ele alınmış, feminizm üzerinden anneliğin yok edilmesi projesi anlatılmıştır. Taşıyıcı annelik gibi fıtratı altüst eden meseleler detayına kadar incelenmiştir. Deccalizm yeni dünya düzeni üzerinden izah edilmiş, yapay et gibi başımıza bela edilmeye çalışılan gıda meseleleri anlatılmıştır. Mahremiyet gibi İslam-aile yapısının en temel değerinin tahrif edilmeye çalışılması ve aileyi yıkım savaşı ifade edilmiştir.

"Sen Hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler."

Allah-u Teala dünyayı yarattığı günden kıyamet sabahına kadar şeytan ile insanın, hak ile batılın, fıtrat ile tegayyürün kavgası devam edecektir. Allah'ın tertemiz yarattığı insanı, şeytan ve şeytanlaşmış kimseler bozmak, fesada ve helaka uğratmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. İlk insanla başlayan fıtratı müdafaa devası aslında bütün peygamberlerin en birinci vazifesidir. İslam’da dini gayesi 5 şey üzerinedir; can emniyeti, din emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti, mal emniyeti. İşte fıtrat denilen kelime bu beş emniyeti muhtevidir.

Bu kitabın kaleme alınma sebebi günümüzün firavunlarını, nemrutlarını ve faaliyetlerini gözler önüne sermek, aileye gıdaya, suya, toprağa, havaya karıştırılan fesadı göstermektir. "O, yeryüzünde iş başına geçti mi orada fesat çıkarmaya ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah fesadı sevmez.".