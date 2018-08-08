Felipe Melo önerdi Galatasaray harekete geçti! Gustavo Scarpa...

Galatasaray, transfer için eski futbolcularını devreye sokarken, Felipe Melo’nun verdiği tüyo ise çok değerli... Palmeiras’ta forma giyen sambacı zaten Lucas Lima’nın arkasında kaldığı için rahatsız olan Gustavo Scarpa’nın bir de Barcelona B takımında Vitinho’nun alınmasından sonra teknik direktör Scolari’ye isyan ettiğini iletti.

Eğer Galatasaray’ın çabuk davranırsa bu fırsatı değerlendirebileceğini kulübü Palmeiras’ın Scarpa’yı kendilerine kiralamaya sıcak bakabileceğini Albayrak’a iletti.

Fatih Terim’in de zaten listelerinde yer alan Scarpa için acil eylem planı başlattığı belirtildi.