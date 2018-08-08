THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Felipe Melo önerdi Galatasaray harekete geçti! Gustavo Scarpa...

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Palmeiras'ta forma giyen Gustavo Scarpa'yı sarı kırmızılı ekibe önerdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 02:10
Felipe Melo önerdi Galatasaray harekete geçti! Gustavo Scarpa...

Galatasaray, transfer için eski futbolcularını devreye sokarken, Felipe Melo’nun verdiği tüyo ise çok değerli... Palmeiras’ta forma giyen sambacı zaten Lucas Lima’nın arkasında kaldığı için rahatsız olan Gustavo Scarpa’nın bir de Barcelona B takımında Vitinho’nun alınmasından sonra teknik direktör Scolari’ye isyan ettiğini iletti.

 

Eğer Galatasaray’ın çabuk davranırsa bu fırsatı değerlendirebileceğini kulübü Palmeiras’ın Scarpa’yı kendilerine kiralamaya sıcak bakabileceğini Albayrak’a iletti.

Fatih Terim’in de zaten listelerinde yer alan Scarpa için acil eylem planı başlattığı belirtildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 02:10
  1. Galatasaray
  2. Felipe Melo
  3. Gustavo Scarpa
  4. Palmeiras
  5. Brezilya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Fabri'nin alternatifini buldu! Montpellier'de forma giyen Benjamin Lecomte
    1. Beşiktaş Fabri'nin alternatifini..
    2. Felipe Melo önerdi Galatasaray..
    3. Savcı Sayan'dan günün yorumu: Vatanı..
    4. Philip Cocu'dan çarpıcı yorum!..
    5. Mehmet Topal'dan maç sonu açıklaması:..
    6. Yol çökünce böyle bakakaldılar!
    7. AB'den skandal! İşgalci İsrail'i..
    8. Çığlık maskesiyle dehşet saçtılar!
    9. Minik şehidin ismi parkta yaşatılacak
    10. Ayak parmağı eline nakledildi
    11. TİKA'nın genç gönüllüleri Senegal ve..
    12. Yemen’de terör saldırısı: 17 asker öldü!
    13. Fenerbahçe Portekiz'de yıkıldı!
    14. Irak'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki
    15. Türkiye de vazgeçmeli! İngilizler..
    16. Trenden sıçrayan kıvılcım 8 evi kül etti
    17. Dünyanın en büyük güneş enerjisi..
    18. BekirPakdemirli açıkladı: O borçlar..
    19. "Onlar ne ortaklığı kabul etti ne de..
    20. Yasağa rağmen dik yokuştan indi: 3..
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Brunson'un sokağında CIA ve MOSSAD hareketliliği
    Brunson'un sokağında CIA ve MOSSAD hareketliliği
    CHP'li Gürsel Erol'dan şok sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
    CHP'li Gürsel Erol'dan şok sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
    Dünyanın en büyüğü o ilimize kuruluyor!
    Dünyanın en büyüğü o ilimize kuruluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan talimat verdi, MHP’liler harekete geçti!
    Erdoğan talimat verdi, MHP’liler harekete geçti!
    Özdemir: Türkiye kazançlı çıkacak
    Özdemir: Türkiye kazançlı çıkacak