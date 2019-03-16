Federer ile Nadal karşılaşacak - Ezeli rakipler Rafael Nadal ile Roger Federer, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı finalinde karşı karşıya gelecek



ANKARA (AA) - Indian Wells Masters Tenis Turnuvası tek erkekler yarı finalinde ezeli rakipler İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal maça çıkacak. ABD'nin California eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde dünya 2 numarası Nadal, Rus KarenKhachanov karşısında zorlanmasına rağmen 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Turnuvanın 4 numaralı seribaşı tenisçisi Roger Federer ise Polonyalı HubertHurkacz'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde Nadal'ın rakibi oldu. Tenis dünyasının iki önemli ismi Federer ile Nadal, 2017 yılından sonra ilk kez karşılaşacak. İki oyuncu arasındaki rekabette Nadal'ın 23, Federer'in ise 15 galibiyeti bulunuyor. İki tenisçi arasındaki son 5 karşılaşmadan ise Federer galip ayrıldı.





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