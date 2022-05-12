Fedakarlıkları asla unutulmayacak!

YENİ AKİT / ANKARA

Büyük fedakarlık yaparak, özveriyle çalışan hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler gününü siyasetçiler unutmadılar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanımızın sağlığı için içtenlikle çalışan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun. Özellikle covidle mücadelede gösterdikleri fedakarlık asla unutulmayacak. Nitelikleri ve gayretleriyle pandemide insanımızı korumak için bambaşka bir tarihin yazılmasına katkı verdiler” ifadelerini kullandı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Emekleri, fedakarlıkları ve özverili çalışmaları ile salgında, afette, hastalıkta, kısacası her koşulda insan hayatına dokunan tüm hemşirelerimizin #HemşirelerGünü'nü kutluyoruz. Minnetle, şükranla...#HemşirelerHaftası” dedi.