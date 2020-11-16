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Aktüel Fedakar öğretmenler! Hem öğrencilerin hem de köylülerin gönlüne dokunuyorlar
Aktüel

Fedakar öğretmenler! Hem öğrencilerin hem de köylülerin gönlüne dokunuyorlar

Muş’un kırsal köylerinde görevli fedakar öğretmenler, soba yakarak ısıttıkları sınıflarda minik öğrencileri geleceğe hazırlamanın yanı sıra köylülerin de sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:22:00 -
Fedakar öğretmenler! Hem öğrencilerin hem de köylülerin gönlüne dokunuyorlar

Minik çocuklara iyi bir gelecek sunmak için emek harcayan öğretmenler, bir yandan da köyün ve velilerin sıkıntılarıyla ilgileniyor. Sınıf öğretmeni Aylin Seçkin, “Burada sadece öğretmen değiliz. Yeri geliyor hademe, yeri geliyor usta, çırak oluyoruz. Bu okulun her şeyiyiz” dedi. Sınıf öğretmeni Zeliha Büşra Şahin ise “Zaman zaman köye inip köylülerle muhabbet ediyoruz. Onların sorunlarını çözmeye yardımcı oluyoruz. Sadece çocukların öğretmeni değil köyün dışarıya açılan kapılarıyız” ifadelerini kullandı.

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