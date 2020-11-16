Fedakar öğretmenler! Hem öğrencilerin hem de köylülerin gönlüne dokunuyorlar

Minik çocuklara iyi bir gelecek sunmak için emek harcayan öğretmenler, bir yandan da köyün ve velilerin sıkıntılarıyla ilgileniyor. Sınıf öğretmeni Aylin Seçkin, “Burada sadece öğretmen değiliz. Yeri geliyor hademe, yeri geliyor usta, çırak oluyoruz. Bu okulun her şeyiyiz” dedi. Sınıf öğretmeni Zeliha Büşra Şahin ise “Zaman zaman köye inip köylülerle muhabbet ediyoruz. Onların sorunlarını çözmeye yardımcı oluyoruz. Sadece çocukların öğretmeni değil köyün dışarıya açılan kapılarıyız” ifadelerini kullandı.