  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
YRP'den takdir toplayan savaş çıkışı Siyonist vahşetin kanlı belgesi! BM: İşkence İsrail’in devlet politikası oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Dün MİT mensubu bugün teknisyen! Cumhuriyet’ten ODATV benzeri hainlik Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Türkiye'ye güzel haber Allah’tan bir işaret istedi! Aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu İBB, taksi plakasını bakın kaç paraya sattı Mazotun kokusunu aldı koşa koşa geldi! İlkeleri unutan Tarhan'dan CHP'ye mazot bahaneli 'U' dönüşü 5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı: Tapu müdürü gözaltına alındı
Yaşam Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber 20 gün sonra geldi
Yaşam

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber 20 gün sonra geldi

Yeniakit Publisher
Yeniakit Publisher

İstanbul Bakırköy’de motosiklet kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Miray Çakır, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul Bakırköy’de 3 Mart’ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Miray Çakır’dan acı haber geldi.

 

Ters yönde ilerledi

Kaza, 3 Mart Salı günü saat 22.50 sıralarında Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan K. (19)  yönetimindeki motosiklet, ters yöne girdiği öne sürülen yabancı uyruklu Maksut O. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Miray Çakır, ani fren yapan bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Ramazan K. ile Maksut O. ve yolcu Miray Çakır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

Kötü haber geldi

Hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Miray Çakır, yoğun bakım ünitesinde 20 gün boyunca tedavi altına alındı. Genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan cenazenin, bugün ikindi vakti Şirinevler Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, Çakır’ın kazadan kısa süre önce motosikletle seyir halinde olduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafikte kaza tartışması kanlı sona erdi Karı koca ağır yaralandı

Trafikte kaza tartışması kanlı sona erdi Karı koca ağır yaralandı

Kars’ta feci kaza! Genç sürücü hayatını kaybetti

Kars’ta feci kaza! Genç sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da zincirleme kaza! Kamyon 4 aracı biçti! Onlarca yaralı var

Samsun'da zincirleme kaza! Kamyon 4 aracı biçti! Onlarca yaralı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23