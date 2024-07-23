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Yaşam Feci anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuk camdan düştü
Yaşam

Feci anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuk camdan düştü

Yeniakit Publisher
2024-07-23 18:42:00 - 2024-07-23 19:08:18

Bolu’da cam kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, ikinci kattan aşağı düştü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam kenarında oyun oynayan İ.F.(2), dengesini kaybederek açık olan camdan düştü. 2’nci kattan yere düşen bebek, baygınlık geçirdi. Bir süre yerde hareketsiz halde yatan bebeğin o halini gören annesi sinir krizi geçirdi.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan bebek, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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