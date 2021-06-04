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Dünya FBI duyurdu: Acil bir ulusal güvenlik tehdidi
Dünya

FBI duyurdu: Acil bir ulusal güvenlik tehdidi

FBI Direktörü Christopher Wray, ülkenin maruz kaldığı çoğu Rusya kaynaklı 100 farklı fidye yazılımını araştırdıklarını söyleyerek, siber korsanlara karşı verilen mücadeleyi 11 Eylül terörist saldırıları sonrasında yürütülenlere benzetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 23:01:00 -
FBI duyurdu: Acil bir ulusal güvenlik tehdidi

Wall Street Journal’e konuşan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, çoğu Rusya’daki bilgisayar korsanlarına uzanan yaklaşık 100 fidye yazılımının acil bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, son senelerde gelişme gösteren söz konusu suç ekosistemini bozmanın yollarını aradıklarını belirtti.

Wray, siber saldırıların yoğunluğuna karşı verilen mücadeleyi 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ortaya çıkan mücadeleye benzeterek, "Birçok paralellik, çok fazla önemli nokta var. Önlemler üzerinde çok fazla odaklanıyoruz. Bu konuda sadece devlet kurumlarında değil, özel sektör ve hatta ortalama bir Amerikalı arasında paylaşılan bir sorumluluk var." dedi.

Siber saldırıların istasyonlardaki benzin alımlarından hamburger etlerine kadar birçok alanda etkisini göstermeye başladığına işaret eden Wray, "Bu sorunun büyüklüğü, ülkenin kabul etmesi gereken bir boyuta ulaştı." ifadelerini kullandı.

Wray, son bir senede özel şirketlerden FBI’ya yapılan fidye yazılımlarıyla ilgili şikayetlerin üçe katlandığını vurgulayarak, ülkedeki petrol boru hattı Colonial Pipeline ile et üreticisi JBA firmasının yüzlerce kurbandan sadece ikisi olduğunu kaydetti.

Colonial Pipeline Co. petrol firmasına mayıs ayında düzenlenen siber saldırı nedeniyle ülkenin doğu kesiminde birkaç gün boyunca petrol akışı durmuş ve bazı eyaletlerde ciddi benzin sıkıntısı yaşanmıştı.

Petrol şirketinin, faaliyetlerine devam edebilmesi için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar fidye ödemek zorunda kaldığı haberlere yansımıştı.

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