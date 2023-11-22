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Sağlık Fazla antibiyotik kullanırsanız bakteriler direnç geliştirebilir!
Sağlık

Fazla antibiyotik kullanırsanız bakteriler direnç geliştirebilir!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 17:42:00 - 2023-11-22 17:44:38
Fazla antibiyotik kullanırsanız bakteriler direnç geliştirebilir!

Bakteriyel enfeksiyonlarda faydalanılan antibiyotiklerin aşırı kullanıldığında etkisiz kaldığını ve gereksiz antibiyotik kullanımının birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz, “Antibiyotiklerin gereksiz ve yaygın kullanımı, bakterilerin direnç geliştirmesine yol açabilir. Aynı zamanda yan etkilerin ortaya çıkma riskini de artırabilir. Bu nedenle antibiyotikler sadece bir doktorun reçetesiyle ve gerçek bir bakteriyel enfeksiyon durumunda kullanılmalı” dedi.

Bakteriyel enfeksiyonlarda faydalanılan antibiyotiklerin aşırı kullanıldığında etkisiz kaldığını ve gereksiz antibiyotik kullanımının birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz, “Antibiyotiklerin gereksiz ve yaygın kullanımı, bakterilerin direnç geliştirmesine yol açabilir. Aynı zamanda yan etkilerin ortaya çıkma riskini de artırabilir. Bu nedenle antibiyotikler sadece bir doktorun reçetesiyle ve gerçek bir bakteriyel enfeksiyon durumunda kullanılmalı” dedi. 

Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlarından Dr. Ahmet Cem Özuğuz, gereksiz antibiyotik kullanımının neden olduğu sorunlar hakkında bilgi verdi. 

“ANTİBİYOTİKLER VİRÜSLER VE MANTARLARIN NEDEN OLDUĞU ENFEKSİYONLARI TEDAVİ ETMEZ” 

Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Cem Özuğuz, “Bakteriyel enfeksiyonlar, bakterilerin vücuda nüfuz edip çoğalması sonucu ortaya çıkar ve antibiyotikler bu bakterilerin büyümesini durdurarak veya öldürerek enfeksiyonu tedavi eder ancak, antibiyotikler virüsler, mantarlar veya diğer mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmez’’ dedi. 

“MUTLAKA DOKTOR TARAFINDAN REÇETE EDİLMELİ” 
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Antibiyotiklerin doktor tarafından reçete edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Özuğuz, “Antibiyotik bir dizi faktöre, özellikle enfeksiyonun türüne ve şiddetine, hastanın sağlık durumuna ve diğer ilaçlara olan duyarlılığına bağlı olarak belirlenmeli. İlaçların dozu, kullanım sıklığı ve tedavi süresi de doktorun önerilerine bağlı olarak belirlenmelidir. Gereksiz antibiyotik kullanımı, birçok sağlık sorununa yol açabilir ve genel olarak antibiyotik direncinin artmasına sebep olabilir. Bu nedenle, antibiyotiklerin virüslere veya diğer durumlara karşı kullanılması gereksizdir ve antibiyotik direncinin gelişmesine neden olabilir” diye konuştu.

“GEREKSİZ KULLANIM SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞINI DA ETKİLEYEBİLİR” 

Gereksiz antibiyotik kullanımının zararlarından bahseden Uzm. Dr. Özuğuz, şunları ekledi: 

“Antibiyotiklerin gereksiz ve yaygın kullanımı, bakterilerin direnç geliştirmesine yol açabilir. Bu durum, bakterilerin antibiyotiklere karşı daha az duyarlı hale gelmelerine ve enfeksiyonların daha zor tedavi edilmesine neden olabilir. Sürekli antibiyotik kullanımı, vücuttaki doğal bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu, vücudun kendi savunma mekanizmalarının zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olabilir. Antibiyotikler, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterileri de etkileyebilir. Bu, sindirim sistemi sağlığını ve genel vücut dengesini etkileyebilir. Antibiyotik kullanımı ile birlikte bağırsak florasında bulunan dost bakteriler zamanla azalabilir ve bu azalma zararlı diyebileceğimiz fırsatçı bakteriler için üreme ortamı hazırlar ve ishal vs. ortaya çıkar.” 

KARACİĞER SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR 

Antibiyotiklerin yan etkileri olabileceğine değinen Uzm. Dr. Özuğuz, “Bu ilaçlar gereksiz yere kullanıldığında bu yan etkilerin ortaya çıkma riski artabilir. Alerjik reaksiyonlar, mide, bağırsak problemleri ve diğer ciddi yan etkiler (karaciğer veya böbrek sorunları) antibiyotik kullanımının potansiyel sonuçları arasında yer alabilir. Bu nedenlerle, antibiyotikler sadece bir doktorun reçetesiyle ve gerçek bir bakteriyel enfeksiyon durumunda kullanılmalıdır. Doktorunuzun talimatlarına ve önerilere dikkat etmek, ilacın doğru şekilde kullanılmasını sağlamak ve herhangi bir yan etki ortaya çıkarsa derhal doktora başvurmak önemlidir” diye konuştu. 

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