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Gündem Fazıl Say'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tokat daha
Gündem

Fazıl Say'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tokat daha

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına CHP yandaşı Fazıl Say bir defa daha dahil oldu. Cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söyleyen Say, Ekrem İmamoğlu'nun adını verdi. Say, "Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 13:15:00 -
Fazıl Say'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tokat daha

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına CHP yandaşı Fazıl Say bir defa daha dahil oldu. Cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söyleyen Say, Ekrem İmamoğlu'nun adını verdi. Say, "Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." dedi.

Mesajında "Kılıçdaroğlu’nun ve tüm CHP’lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" diyen Say'a bir takipçisi ise "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır." cevabını verdi.

Fazıl Say da bunun üzerine , "Evet olabilir.Emin değilim. İmamoğlu’nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere; aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette Destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de açıklamıştı

Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında da "Burada; her yazdığımızla binlerce linç yiyoruz. Bu memleketin iyiliği için on binlercesini de göze alabiliriz. Genç ülkenin anketleri belli, Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır. Millet İttifakı ile HDP ise dostluğa adım atmalıdır, diyalog ve uzlaşıyı aramalı, artık ellerini uzatmalıdır." ifadelerine yer vermişti.

 

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