  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fatih'te tarihi kara surlarında yangın! Hasar oluştu
Aktüel

Fatih'te tarihi kara surlarında yangın! Hasar oluştu

İstanbul-Fatih Fetihkapı'daki tarihi kara surlarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 18:50:00 -
Fatih'te tarihi kara surlarında yangın! Hasar oluştu

İstanbul-Fatih Fetihkapı'daki tarihi kara surlarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fetihkapı'daki kara surlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri kısa sürede yangını kontrol altına alarak, alev alan tahta parçaları ve çöpleri söndürdü.

Yangın sonrası surlarda hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23