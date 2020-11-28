Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL (AA) - Fatih'te tadilat yapılan 6 katlı otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Beyazıt Darphane Sokak'ta, tadilat yapılan 6 katlı otelde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Tadilat yapan içiler oteli hemen boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Fatih, Beyoğlu ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ardından binada soğutma çalışması yaptı.