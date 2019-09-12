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Fatih Terim'den Radamel Falcao için ilk 11 kararı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao, "Kasımpaşa maçında oynamak isterim. Ama tabii ki son karar hocamızın" demişti. İmparator, onun ismini ilk 11'e yazdı.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:39
Fatih Terim'den Radamel Falcao için ilk 11 kararı!

Bütün transfer sezonu boyunca Galatasaraylılar, Falcao'nun gelmesini bekledi. Sonunda beklenen kavuşma yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Kolombiyalı forveti li Sami Yen Spor Kompleksi'nde görme hayalleri de yarın gerçekleşecek. Tecrübeli golcü, "Kendimi tamamen hazır hissediyorum. Herhangi bir fiziksel sorunum yok. Monaco'da idmanlara çıkıyordum. Aynı şekilde burada da antrenmanlara katıldım. Oynayabilecek durumdayım ama son kararı tabii ki hocamız verecektir" açıklamasında bulunmuştu.

SAHAYA ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Radamel Falcao, ilk 11'de olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncusuyla konuştu ve onu ilk 11'de sahaya süreceğini söyledi. Yarınki mücadelede Galatasaraylı taraftarların da Falcao için özel koreografiler yapacağı öğrenildi. Sadece oyuncuyu havalimanında karşılamaya 25 bin taraftar gitmişti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yarın tıklım tıklım olması bekleniyor. Falcao'nun taraftarla buluşması görkemli olacak.

BU RESMEN BİR ÇILGINLIK

Öte yandan Falcao, ülkesi Kolombiya'da da manşetlerden inmiyor. 33 yaşındaki futbolcunun formasının kısa sürede satış rekorları kırdığı ve taraftarların onu çok sevdiği aktarıldı. Ayrıca çok sayıda Falcao formalı taraftarların fotoğrafları da paylaşıldı. İspanya'dan Marca Gazetesi de Galatasaray'ın bir 'Falcao rüyası' yaşadığını yazdı. Deneyimli yıldızla beraber Galatasaray'ın hem ekonomik olarak hem de taraftar kitlesi açısından olumlu etkilendiği dile getirildi. Falcao'ya övgüler dizildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:39
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