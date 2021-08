Fatih Terim'den Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası sonrası ilk açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Giresunspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananların maçın önüne geçtiği için kendisini üzdüğünü söyledi.

"Ligin ilk maçında farklı şeyler konuşmak isterdik" diyen Terim, şöyle devam etti:

"Futbol hayatımızda antrenörlük hayatımızda bir çok şey gördük ama demek ki her şeyi gördüm demeyeceksin. Görmediğiniz şeyler de bazen karşınıza çıkıyor. Biz futbolcular, biz hocalar, yöneticiler zaman zaman yükseliriz, soyunma odasında hatta maç oynanırken birbirimizle münakaşa ederiz, hatta neredeyse yumruklaşmaya varan bir durum olur ama sabah her şey biter veyahut yarım saat sonra her şey biter."