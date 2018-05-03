Fatih Terim'den Akhisar açıklaması: Alınacak bir rövanş var

21. şampiyonluk artık 270 dakika kadar yakın. Ve kalan 3 maç öncesi en kritik viraj pazar günkü Akhisar deplasmanı. Florya’da Fatih Terim rüzgarı eserken, Galatasaray’ın hocası “Son düdüğe kadar kulaklarınızı tıkayın” diyerek oyuncularını rehavetten uzak tutmaya çalışıyor. İmparator diğer yandan da takımını ateşlemek için uğraşıyor. Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisar’a elendiklerini hatırlatan Terim’in, “Pazar günkü deplasman şampiyonluk yolunda çok önemli. Ancak rakibimizden alacağımız bir de rövanş var. Gerekeni yapın. Kalan 3 haftada maç maç ilerleyip, fire vermeden mutlu sona ulaşacağız” dediği öğrenildi.



2-0’la Akhisar turladı



Akhisar’ı yarı final ilk maçında 2-1’lik skorla deviren Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda ise 2-0’lık şok bir yenilgi alıp kupaya veda etmişti. Ligdeki deplasman kabusuna 30. haftada Alanya’da son veren Sarı-Kırmızılılar, Akhisar’ı da Ege’de devirip seri yakalamak amacında.

Kaynak:Fanatik