Fatih Terim sürpriz yaptı

Cezalı ve sakat oyuncular sebebiyle kadro kurmakta zorlanan Fatih Terim, yedek kulübesinde altyapıdan genç futbolculara yer verdi. Terim'in kulübesinde bu sezon maçlarda forma giyen Celil Yüksel, Yunus Akgün yer alırken. Altyapı takımlarında forma giyen Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı da bu kritik derbide yedekler arasına alındı.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Ozan, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok

Yedekler: İsmail, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Recep, Gökay, Mustafa Kapı, Celil, Muğdat

Fatih Terim'in kadroya aldığı genç oyuncuları doğum tarihleri



Yunus Akgün (2000)

Atalay Babacan (2000)

Recep Gül (2000)

Gökay Güney (1999)

Mustafa Kapı (2002)

Celil Yüksel (1998)