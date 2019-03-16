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Fatih Terim, Samet Aybaba rekabetinde 12. maç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar 11 kez karşılaştı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:18
Fatih Terim, Samet Aybaba rekabetinde 12. maç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Terim’in 6-1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

 

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Bursaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Bu müsabaka teknik direktörlerin de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ilk olarak 1 Ağustos 1997 yılında oynanan lig maçında mücadele etti. O dönemde Terim sarı-kırmızılıların başındayken, Aybaba ise MKE Ankaragücü’nü çalıştırıyordu, müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.



12. randevu

 

Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar hepsi ligde olmak üzere toplam 11 kez rakip oldu. Terim, söz konusu müsabakalarda Galatasaray’ın, Aybaba ise Bursaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Vanspor ve MKE Ankaragücü’nün teknik patronuydu. Fatih Terim’in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.

 

Samet Aybaba, Terim’e karşı tek galibiyetini geçtiğimiz sezon Sivasspor’u çalıştırırken, sahasında 2-1’lik skorla aldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:18
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