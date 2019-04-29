0553 313 94 23

Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor ile berabere kalarak liderlik yolunda önemli bir avantajı yitirdiklerini söyledi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 23:26
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor ile berabere kalarak liderlik yolunda önemli bir avantajı yitirdiklerini söyledi.


Atiker Konyaspor ile Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta kapanış maçında deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Liderlik yolunda önemli bir avantajı yitirdiklerini dile getiren Fatih Terim, “Biz yine oynama isteğiyle hareket ettik. Kendimize ait olan futbol anlayışımızı devam ettirdik. Rakibimizin zaten bizim için sürpriz bir tarafı yoktu. Çünkü çok adamla kapanacaklarını ve oynatmama adına hareket edeceklerini biliyorduk, o da oldu zaten. Özellikle ilk yarı gol hamlelerimiz oldu. İstediğimiz oyun hakimiyetini elde ettik. Daha ne pozisyonlara girmeliydik. Hatta ikinci yarı daha çok agresif olmalıydık ama o kadar çok gol olmaya aday son paslar var ki. Böyle maçların sıkıntısı şudur; rakibiniz tamamıyla sizi her yeri ile kapatmış. Kapatmaya, gol yememeye uğraştığı anda, anahtar golü erken bulmaktır maçı rahat götürmek için. Ona da muvaffak olmadık. Ama biz daha yüksek performans göstermeliydik buna rağmen kazanabilirdik. Doğal olarak önemli bir avantaj yitirdik. Buradan lider dönseydik bir beraberlik hakkımız bile olabilirdi şimdi kalan dört maçı kazandığımız takdirde yine değişen bir şey olmuyor. Zor mu kolay değil. Zaten hiçbir şeyi kolay elde etmiyoruz” dedi.



“Şuradan lider dönmek varken beraberliğe nasıl sevinelim”


Fatih Terim, kaybedilen puanların hiçbir zaman avantaj olmayacağını vurgulayarak, “Beraberlik beni mutlu etmez. 90’larda Milli Takım antrenörüyken şunu söyledim, kazanamıyorsan kaybetme ama kazanamıyorsan. Çünkü o dönemler kazanamayıp, oyunun disiplininden kopup berabere bitirdiğimiz zaman üzüleceğimiz maçlara dahi mağlup olmuştuk. Şuradan lider dönmek varken beraberliğe nasıl seviniriz. O bizim tarzımız olmadı. Beraberlik öyle bir beraberliktir ki sizi şampiyon yapar, seviye atlatır, itirazım yok. Ama orada bile kazanmayı amaçlamak benim felsefem. Büyük bir avantaj kaybettiğimiz gerçek ama hiçbir şey kaybetmediğimizde bir gerçek. Sadece şu anda odak noktası bizim dört maçı kazanmamız üzerine ama biz kazanmak mecburiyetinde olduğumuz kadar rakiplerimizde kazanmak mecburiyetinde. Bu zorluğu aşacağız, aşmak zorundayız. Aşacağımıza da inanıyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 23:26
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilber Ay vefat etti
    1. Dilber Ay vefat etti
    2. Kanada sular altında
    3. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    4. Dilber Ay hayatını kaybetti
    5. Maçın ardından
    6. Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi..
    7. Ehliyetsiz genç önce bariyere,..
    8. "Borçları azalttık, yatırımları..
    9. İslam alimi işkence edilerek öldürüldü!
    10. Faslı doktorlardan "zam" talebiyle..
    11. Çok sayıda cinayetten sorumlu tutulan..
    12. Asya'da kriz tekrar patlak verdi:..
    13. CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "MHP’nin..
    14. E.Y. Malatyaspor Teknik Sorumlusu..
    15. Mustafa Denizli: "Tercih hatalarımızın..
    16. Fatih Terim: “Önemli bir avantajı..
    17. TİHEK Başkanı Arslan: “Cinsel istismar..
    18. Gökçek’ten İP'li Türkkan'a teşekkür
    19. Çikolata severlere çikolatalı puding..
    20. Cildinizi doğal bakım maskeleriyle..
    21. Yeni Malatyaspor 'Paşa'lar gibi kazandı!
    22. Çocuğunuz altını ıslatıyorsa ne..
    23. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs..
    24. Ülke şokta! Kum fırtınası can almaya..
    25. Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren..
    26. PYD'li terörist Salih Müslim: O iki..
    27. Maçın ardından
    28. "İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor"
    29. Bursa’da otomobil tırın altına girdi:..
    30. Rusya’da yeni tecavüz yasası onaylandı
    Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
    Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı