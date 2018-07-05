Fatih Terim onayladı! Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic’in transfer edilmesi için yönetime onay verdi.05 Temmuz 2018 Perşembe 01:51
SONRADAN YEŞİL IŞIK YAKTI
Geçtiğimiz günlerde G.Saray’a menajerler tarafından F.Bahçe’nin eski oyuncusu Lazar Markovic önerilmişti. Gelen bu teklif üzerine yönetim konuyu Fatih Terim’le paylaştı… Tecrübeli teknik adam oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle önce transfere soğuk baksa da sonrasında yeşil ışık yaktı. Nedeni ise takımın önümüzdeki sezon üç kulvarda birden yarışacak olması. İmparator, son kararını sağlık raporu geldikten sonra verecek.
MARKOVİC DE İSTEKLİ
Raporlarda bir soruna rastlanmazsa Marko Paşa, önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray’ın bu transfere sıcak bakmasının bir diğer nedeni de oyuncunun bonservissiz olarak gelecek olması… Keza menajerler Galatasaray’ın kapısını ‘bonservissiz getiririz’ diyerek çalmıştı. 24 yaşındaki Sırp oyuncunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Kaynak:Güneş
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