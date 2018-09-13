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Fatih Terim o forveti onayladı! Ocak ayında Bayern Münih'ten Galatasaray'a geliyor...

Devre arasında forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen Sandro Wagner'e kanca attı.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:16
Fatih Terim o forveti onayladı! Ocak ayında Bayern Münih'ten Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray'ın forvet adayları arasına Bayern Münih'ten flaş bir isim daha katıldı.

Fatih Terim, Bayern Münih'te forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Sandro Wagner için scout ekibine "Yakından takip edin ve kasım ayında bana detaylı bir rapor hazırlayın" talimatı verdi.

Sandro Wagner, geçen sezonun ara transfer döneminde Hoffenheim'den 13 milyon Euro karşılığında Münih'e transfer olmuştu.

1.94 boyundaki Alman santrfor geçen sezon 35 maçta 15 gol atarken, bu gollerin 9'una Bayern Münih, 6'sına Hoffenheim formasıyla imza attı. Wagner'in güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:16
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Bayern Münih
  4. Sandro Wagner

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