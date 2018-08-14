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Fatih Terim kesin kararlı! Eğer özür dilemezse...

Galatasaray'da yıllık ücretine zam yapılması için yönetime baskı kuran Bafetimbi Gomis'i yedek bırakan teknik direktör Fatih Terim, Fransız golcünün özür dilemediği sürece yedek kalacağını söyledi.

14 Ağustos 2018 Salı 14:00
Fatih Terim kesin kararlı! Eğer özür dilemezse...

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon başlamadan önce yönetime yıllık ücretinde iyileştirmeye gidilmesi için baskı yapmıştı.

Israrını sürdüren tecrübeli oyuncu hedefine ulaşamamıştı. Bunun üzerine morali bozulan Gomis, Fatih Terim'e surat astı. Terim de bu tavır nedeniyle yıldız oyuncuya kızdı.

ÖZÜR DİLEMEZSE YİNE YEDEK KALACAK

Performansı düşen Gomis, Ankaragücü karşılaşmasında yedek bırakıldı. Fatih Terim'in Gomis'ten özür beklediği belirtildi.

Galatasaray'a yakın kaynaklara göre özür dilemediği taktirde Göztepe maçında da kızağa çekilecek.

Fransız oyuncunun, özür dilemeye sıcak bakmadığı ve "Özür dileyecek birşey yapmadım" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 14:00
  1. Ankara
  2. Fatih Terim
  3. Bafetimbi Gomis
  4. Galatasaray
  5. Özür dileme
  6. Yedek kalacak

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