Fatih Terim: Kazanalım, rakiplerimizin...

Ligde bitime 3 hafta kala Galatasaray için en kritik viraj, pazar günkü Akhisar deplasmanı... Zirve yarışındaki Başakşehir ile Fenerbahçe ve hatta Beşiktaş Sarı- Kırmızılılar’ın bu hafta takılmasını umut ediyor, teknik direktör Fatih Terim de rakipler üzerinden oyuncularını motive ediyor.



İmparator’un takımla yaptığı toplantılarda, “Bu hafta herkes takılmamızı bekliyor. Kazanalım, rakiplerimizin umudunu iyice bitirelim. Biz Akhisar engelini aştıktan sonra kalan 180 dakikada rakiplerin şampiyonluğa olan inancı iyice azalacaktır. Her şey bizim elimizde” dediği öğrenildi. Evinde çıktığı 16 lig maçında 15 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş bir seri yakalayan Galatasaray, ligdeki 7 mağlubiyetini ise deplasmanda yaşadı.



‘Sakın stres yapmayın’



Son Alanya deplasmanında 2-0 öne geçip skoru 2-2 olmasına engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, çok zorlansa da 3-2 kazanmıştı. Terim, Akhisar karşısında 90 dakika oyun disiplinden kopulmamasını isterken, “Önde baskı kurup, kendi oyunumuzu oynayacağız. Ancak gol gecikirse stres yapmayın. Sabırlı olun” sözleriyle taktiği verdi.

Kaynak:Fanatik