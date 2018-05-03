Fatih Terim iki yıldız futbolcunun takımda kalmasını istedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk mücadelesi sürerken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Fatih Hoca’nın, iç transferde şimdilik iki ismi yönetime bildirdiği ve takımda kalmalarını istediği öğrenildi. Bu sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve haziran ayında Manchester City’ye geri dönecek olan Jason Denayer’in takımda kalmasını isteyen Terim, yönetime “Denayer iyi bir stoper. Aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda bek oynayabilir. Bonservisini alalım” raporunu verdi. Aslan’ın teknik patronu sözleşmesi bitecek olan Donk ile de bir an önce görüşülmesini ve Hollandalı ön liberoyla sözleşme yenilenmesini talep etti.

Kaynak:Star