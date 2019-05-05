0553 313 94 23

Fatih Terim: “Hak ettiğimiz ödülleri üç maç sonra almak istiyoruz”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş galibiyetinin ardından, “Hak ettiğimiz ödülleri üç maç sonra almak istiyoruz.

05 Mayıs 2019 Pazar 22:30
Fatih Terim: “Hak ettiğimiz ödülleri üç maç sonra almak istiyoruz”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş galibiyetinin ardından, “Hak ettiğimiz ödülleri üç maç sonra almak istiyoruz. Gerek ligde gerekse kupada” dedi.


Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Bir basın mensubunun, Beşiktaş’ın yediği ilk golde yaşanan taç tartışmalarını, sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçındaki pozisyonla kıyaslaması hakkındaki yorumuna Terim, “O zaman faul olmayan pozisyonda “faul ve taç benimdi” dediğim zaman masa başından haber yapanlar ‘Koca maçı bir faule mi sığdıracağız?’ demişti. Demek ki her pozisyon önemli" cevabını verdi. Takımının iyi bir oyun sergilediğini de belirten Terim, "Bugün baktığımda oyuna iyi başladık. İlk 6-7 dakika iyi oynadık. Ardından kaptırdığımız toplarda sıkıntı yaşadık. Sonra daha çok topa sahip olan bizdik. Kaptırdığımız topların dışında tehlike yaşamadık. 2-0’dan sonra rakibimiz de şampiyonluğa oynayan bir takım olarak risk aldı. 2-0’da yediğini bir gol rakibe ümit sağlar. Biz geçiş hücumlarında etkili olduk. Ama o pozisyonları sonuçlandıramadık. Goller de atabilirdik ama olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. İki tarafından en ufak hatasında şampiyonluktan uzaklaştıran bir maçı oynamak kolay değil. Oyuncularımı nasıl oynamasını bilip, öyle oynadıkları için kutluyorum” dedi.



“Deplasman sorunu yaşamak istemiyoruz”


Ndiaye’nin neden kadroda olmadığına değinen Terim, “Ndiaye’nin kadroda olmaması yabancı sayısı ile alakalı. Önümüzdeki haftalarda yararlanacağız. Biraz dinlemiş oldu. Özel işleri için İngiltere’ye de gitmişti. Ndiaye bir sene sonrası için bile düşündüğümüz bir oyuncu. Oynayacağımız takıma göre isimler değişebilir. Fernando son dönemde çok diri. Fiziği ve aklı ile vazgeçilmez oluyor” dedi. Takımını deplasmanda farklı, içeride farklı oyun oynamasının kalan haftalarda bir sıkıntı yaşamasına neden olup olmayacağı hakkında sorulan soruya tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sene deplasman değişik içeri değişik gibi duruyor. Artık durmaması lazım. Böyle ümit ediyoruz. Bu bir zaman meselesi. İnşallah zaman içinde halledeceğiz. Önümüzdeki iki deplasmanda inşallah bu sorunu yaşamayız. Çünkü işi bir yere getirdik. Bugünkü galibiyet sadece liderliği değil bazı kriterleri de getirdi. Olası bir sıkıntı da iç sahada telafi etme olanağı getirdi bize. Bana göre son ayların en formda takımı ile oynayacağız Rize ile. Hayırlısı” yanıtını verdi.



“Umarım sonuna kadar götürürüz”


“Kaybettiğim zaman değil, vazgeçtiğim zaman kaybederim” diyen Terim, “Yaptığım işe inanıyorum. Kendi camiamı ve kulübü iyi tanıyorum. Taraftarıma, camiama inanıyorum. Birleştikleri zaman burada rakiplerin nasıl zorlandığını görüyoruz. Her zaman şunu söylerim; kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinize kaybedersiniz. Ben vazgeçmiyorum. Allah bizi mahcup etmiyor, inşallah etmez de. 3 hafta kala lider olmak çok güzel. Umarım bunu sonuna kadar götürürüz. Hak ettiğimiz ödülleri üç maç sonra almak istiyoruz. Gerek ligde gerekse kupada” dedi.



“Daha çok çalışacağız ödül almak için”


Fatih Terim, hafta içi yayıncı kuruluş tarafından dağıtılan ödüllerde takımından bir oyuncunun bile ödül almamasına hakkındaki soruya ise, “Daha çok çalışacağız ödül almak için. Oyuncular söz verdi ödül almak için daha çok çalışacaklarına. Biz hak ettiğimiz ödüllere doğru gidiyoruz. 50 bini aşkın bir taraftar vardı. Rekor kırdık. Galatasaray adına çok güzel bir geceydi. İnşallah bu işin sonunu da böyle getiririz” yanıtını verdi.


Öte yandan Fatih Terim, derbi hakemlerinin yönetimi için “Hakemlerin hepsini tebrik ediyorum. Belhanda kararı doğruydu” yorumunu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:30
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam dünyasında ilk teravih Endonezya'da kılındı
    1. İslam dünyasında ilk teravih..
    2. Bursalılar ilk teravih için camilere..
    3. Kırşehirliler ilk teravih için..
    4. Maçın ardından
    5. Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih
    6. Abdülhamit Han Camii’nde ilk teravih
    7. Şırnak’ta çok sayıda mühimmat ve yaşam..
    8. Derbi maçın ardından
    9. İlk teravih namazında camiler doldu
    10. Milli Savunma Bakanı Akar, şehit..
    11. Denizli’de ilk teravih namazı heyecanı
    12. Başkent’te ilk teravih namazında..
    13. Gazze'den atılan roketler nedeniyle..
    14. GÜNCELLEME 2 - Rusya'da yolcu uçağı..
    15. İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı
    16. Mali'de yeni hükümet kuruldu
    17. Kahramanmaraş’ta Galatasaraylı..
    18. Başkentte ramazanın ilk teravih namazı..
    19. Yücel İldiz: “Gençlerbirliği de..
    20. Fatih Terim: “Hak ettiğimiz ödülleri..
    21. Erdoğan'dan şehit babasına telefon
    22. İbrahim Üzülmez: “Rakip bizden daha..
    23. İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu..
    24. Sözde 'Ermeni soykırımı' yalanlarını..
    25. Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız
    26. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    27. Galatasaray ve Beşiktaş derbisi..
    28. Galatasaray’ın galibiyetini turistler..
    29. Avrupa Bilardo Şampiyonası
    30. Florya’da liderlik coşkusu
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Polis anında müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun 35 bodyguardı gözaltında
    Polis anında müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun 35 bodyguardı gözaltında