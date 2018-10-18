Fatih Terim Galatasaray'a transfer edilmesini istemişti! Real Madrid kadrosuna katıyor

Fatih Terim’in yaklaşık bir yıldız izlettirdiği ve geleceğin David Luis’i olacak dediği Leo Santos’a Real Madrid talip oldu...

FATİH TERİM TRANSFER EDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ!

Sezon başında genç oyuncu için Galatasaray kulübü Cortinthians’la menajerler aracılığıyla temas kurmuştu. Terim, ''sorumluluğu üzerime alıyorum. 5 milyon Euro’ya kadar çıkalım'' demişti. Fakat Cortinthians, 15 milyon Euro’dan açtığı kapıyı ancak 12 milyon Euro’ya kadar aralamıştı. Brezilya’dan gelen bilgiler ise Real Madrid’in 19 yaşındaki genç yıldız adayı için 30 milyon Euro bonservis ödeyeceği yönünde.

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