Fatih Terim Donk için talimatı verdi: Ne gerekiyorsa yapın!

Beşiktaş derbisinde aldığı darbeye bağlı olarak sağ ayak iç yan bağında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Ryan Donk, Galatasaray’ın bugün deplasmanda karşılaşacağı Akhisar maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Habertürk'ün haberine göre; 2 gün önce idmanın bir bölümünde takımla çalışmalara katılan Hollandalı futbolcu, dünkü antrenmanın tamamında arkadaşlarıyla çalıştı.

Buna rağmen tam olarak hazır olmayan 32 yaşındaki oyuncunun, oynayıp oynamayacağının maç saatine kadar belli olacağı bildirildi.

‘YETİŞTİRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIN’

Ligin bitimine 3 maç kala kritik öneme sahip olan Akhisar deplasmanına güçlü çıkmak isteyen Fatih Terim, göreve geldikten sonra yeniden doğmasını sağladığı Donk’u ilk 11’de sahada görmek istiyor.

Sağlık heyetine özel olarak talimat veren tecrübeli çalıştırıcının, “Donk’un maça çıkabilmesi için ne gerekiyorsa yapın... Bu karşılaşmada oynasın, gerekirse haftaya dinlenebilir” dediği öğrenildi.